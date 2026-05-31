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Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37611
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahalat Binyamin

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Exclusivo proyecto residencial en la calle Nahalat Benyamin: 5 tiendas de lujo alojamiento boutique 23 apartamentos y dos áticos excepcionales con terrazas y jacuzzi privado. Apartamentos con gran altura de techo y acabados limpios Final de la edición 2028 Permiso obtenido Garantías bancarias

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