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Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,39M
1/6/26
$1,39M
31/5/26
$1,38M
;
6
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ID: 37314
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaHida, 21

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Apartamento de 3 habitaciones 112m2 - Bayit Vegan, Jerusalén 3a planta, nuevo edificio Terraza 8m2 soccah Salón, comedor, 1 cocina 3 dormitorios, 2 baños, 2 aseos Aire acondicionado, malla de ruido Puerta blindada, ascensor, estacionamiento Precio: 3.900.000 Para más información, fotos o para organizar una visita, llámenos inmediatamente

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Jerusalén, Israel
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