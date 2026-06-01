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Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Tel-Aviv, Israel
de
$18,50M
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ID: 37358
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David Ben Gurion, 60

Sobre el complejo

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Nueve en venta exclusivamente Duplex con jardín en un edificio nuevo y hermoso en Ben Gurion Boulevard. ***Diseño arquitectónico de alta gama: parquet masivo importado de Francia, paneles empotrados, carpintería personalizada, puertas Pandora de alto ruido, electricidad inteligente, alarma y sistema de vigilancia, aire acondicionado VRF Mitsubishi, sistema de riego y fertilización inalámbrico, y mucho más. # En el nivel superior: salón, cocina, suite principal, oficina, aseo y un jardín con vistas al salón. En el nivel inferior: espacio público y dos apartamentos con dos hermosos y brillantes cursos de inglés (estudio, cine, gimnasio, etc.). Total: 234 m2 construidos, más 169 m2 de gran jardín bien mantenido y un patio inglés de 17 m2. Estacionamiento en una instalación robótica. Patio trasero y silencio.

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Tel-Aviv, Israel
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