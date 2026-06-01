Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

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Nueve en venta exclusivamente
Duplex con jardín en un edificio nuevo y hermoso en Ben Gurion Boulevard.
***Diseño arquitectónico de alta gama: parquet masivo importado de Francia, paneles empotrados, carpintería personalizada, puertas Pandora de alto ruido, electricidad inteligente, alarma y sistema de vigilancia, aire acondicionado VRF Mitsubishi, sistema de riego y fertilización inalámbrico, y mucho más. #
En el nivel superior: salón, cocina, suite principal, oficina, aseo y un jardín con vistas al salón.
En el nivel inferior: espacio público y dos apartamentos con dos hermosos y brillantes cursos de inglés (estudio, cine, gimnasio, etc.).
Total: 234 m2 construidos, más 169 m2 de gran jardín bien mantenido y un patio inglés de 17 m2.
Estacionamiento en una instalación robótica.
Patio trasero y silencio.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
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