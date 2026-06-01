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Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot

Asdod, Israel
de
$801,000
1/6/26
$801,000
31/5/26
$798,750
;
9
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ID: 37006
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Yakinton

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Venta – Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Yakinton Street (Calaniot) Magnífico apartamento de 122 m2 bruto (93 m2 neto) con balcón de 8,5 m2, situado en el sexto piso de una residencia reciente y buscada (3 años solamente). orientación oeste, ofreciendo un hermoso brillo en la tarde Residencia moderna con 3 ascensores, incluyendo uno de Shabat Apartamento totalmente climatizado Plaza de estacionamiento incluida Idealmente ubicado, cerca de tiendas, escuelas, transporte público y la sinagoga. Precio excepcional: 2.250.000 en lugar de 2.400.000. Una oportunidad real, perfecta para una inversión o para vivir allí a diario.

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