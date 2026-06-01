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Barrio residencial Magnifique 5 pieces idealement place

Jerusalén, Israel
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$12,000
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9
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ID: 37002
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Tahon

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Hermosas 5 espaciosas habitaciones disponibles para alquilar, ubicadas en Kiryat Yovel en una nueva torre (2 años), planta alta que proporciona un brillo excepcional, así como increíbles vistas panorámicas. Dormitorio principal, mamá, aire acondicionado central, calefacción mural. También incluye 2 aparcamientos y una bodega privada. Apartamento de calidad, cerca de tiendas y autobuses, así como a 3 minutos a pie del tranvía.

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