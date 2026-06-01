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Barrio residencial Bat yam cote mer

Bat Yam, Israel
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1/6/26
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ID: 37151
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

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Hermoso proyecto de tienda en Bat Yam situado a 10 minutos de Tel Aviv, a 1200 metros a pie del mar, y cerca de la estación de tren y tranvía. Gran selección de apartamentos de 2 habitaciones en Loft Penthouse. Precios muy interesantes. Horario flexible. Cuestión 2027.

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