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Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec ascenseur parking balcon et mamad proche mer

Tel-Aviv, Israel
de
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ID: 37394
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

Sobre el complejo

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En una calle tranquila cerca de Bugrashov. Edificio moderno. 3 habitaciones en la calle muy brillante. Ascensor, aparcamiento, balcón y mamá. Perfecto para una primera compra o inversión.

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Tel-Aviv, Israel
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