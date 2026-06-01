  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem

Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$2,31M
1/6/26
$2,31M
31/5/26
$2,31M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 37308
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Ático 5 habitaciones 167m2 con 44m2 terraza, 17 Bayit Vegan Jerusalem Exclusivamente, hermoso ático situado en la planta 17 de un nuevo edificio con 3 ascensores, 2 de los cuales son espaciosos y luminosos, ofrece una magnífica vista. Situado en el borde de Bet Vegan/Kiryat Yovel. Ubicación ideal en términos de comodidades y conectividad! Con muchos restaurantes, tiendas, ofrece una vida urbana animada. Además, la proximidad del tranvía al tren Tel Aviv y la estación central de autobuses para todas las ciudades israelíes es una ventaja significativa para su viaje. Es un lugar excepcional para una vida práctica y dinámica. Ideal para aquellos que buscan una vida religiosa activa cerca de sinagogas y escuelas. Construido en una sola planta, este apartamento de 5 habitaciones con salón y comedor de 167m2 y 44m2 de terraza abierta desde todos los lados en una espléndida vista, incluye 4 dormitorios incluyendo un padre, con 2 plazas de aparcamiento y una bodega. También está acondicionado aire, con calefacción por suelo radiante, intercomunicación de vídeo, basura vacía en el aterrizaje, ruido de malla, persianas eléctricas, pero también manual para el Shabat, asegurado por una puerta blindada y un sistema de detector de incendios... Precio: 6.500.000 (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que está 2% excluyendo impuestos)

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$11,90M
Barrio residencial Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,73M
Barrio residencial Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,89M
Barrio residencial ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Tel-Aviv, Israel
de
$3,52M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,31M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Mostrar todo Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Hadera, Israel
de
$2,25M
BZH Nueva exclusividad en RE/MAX Hadera, nuestro amor por aprovechar inmediatamente, dentro del prestigioso proyecto Villa V, apreciado por su belleza! Sus activos: - Apartamento amplio y luminoso de 4 + 1 habitaciones, - Hermoso edificio con piedra, madera y plantas, - Etapa 4/6, - Esplénd…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$3,58M
Smilansky Netanya Project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Marketing en Venta Pre En el centro ciudad de Netanya Cerca de los inicios, sinagoga,gan y frente al parque de Jerusalén Situado a menos de 5 minutos a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Barrio residencial Appartement 4 pieces quartier neve illan
Ascalón, Israel
de
$530,440
Hermoso apartamento de 4 habitaciones en Neve Illan, rue Elie Cohen
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir