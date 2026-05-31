Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

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RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente, en un nuevo edificio de alto nivel, en la calle Mena'hem Begin, un producto excepcional, cerca del mar!
- Un apartamento de diseño de 4 habitaciones de 107 m2, sólo arriba!
- Planta 7/9,
- Un espacio soleado, frente al suroeste,
- Una cocina moderna y hecha a medida con su isla central,
- Una hermosa terraza de 14 m2, con vista al mar!!!
- Una lujosa suite principal con armarios empotrados y un baño,
- 2 dormitorios adicionales, uno asegurado,
- En total dos hermosas habitaciones de ducha y dos aseos,
- Ascensor, aire acondicionado,
- Una bodega privada,
- ¡Dos plazas de aparcamiento!
- Gran vestíbulo.
Situado cerca del mar, prestigioso hotel de Jacob, pueblo comercial Moul Ha'Hof, sinagogas, estación de tren y carreteras.
¡Es hermoso!
Una excelente oportunidad de inversión en una ubicación deseada, especialmente dada la próxima construcción del Tayelet!
Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia 313736.