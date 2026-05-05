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Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin

Jerusalén, Israel
de
$2,37M
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ID: 36371
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Gideon Hausner, 11

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Magnífica casa adosada en un nivel 5 habitaciones como nuevas! Entrada privada a la calle, 4 orientaciones, aproximadamente 165m2 crudo, enorme jardín muy verde alrededor de la casa, amplio salón, cocina equipada, muy buenas comodidades, suite principal con vestidor y baño, dos baños, aire acondicionado central, calefacción por suelo radiante, 3 aseos, 2 plazas de aparcamiento cubierto y bodega!

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Jerusalén, Israel
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