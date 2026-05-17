  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing

Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing

Bat Yam, Israel
de
$4,33M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 36611
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Israel Ben Tsiyon

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Entrega prevista Playa: unos 800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación estratégica de Bat Yam. Diseño moderno, volúmenes optimizados, terrazas con vistas al mar/ciudad en planta, orientación y tipología. Tipologías disponibles • Apartamentos 2, 3 y 4 habitaciones • Áticos en los pisos superiores Servicios 5 estrellas ⭐ Piscina ⭐ Sala de deportes ⭐ Espacios de spa y bienestar ⭐ Rooftop equipada ⭐ Atención 24/7 ⭐ Conciergery ⭐ Salón de residentes ⭐ Espacios de trabajo Condiciones de asentamiento • 20% al firmar el contrato • 41% 6 meses antes de la entrega clave • 39% en entrega clave Detalles por Plan Plan A:3 piezas • 75 m2 + 15 m2 de terraza • Sur / Este / Norte Plan B: 2 piezas • 52 m2 + 6 m2 de terraza • Norte / Este Plan C:3 piezas • 75 m2 + 11 m2 de terraza • Oeste / Norte / Este Plan D: 4 piezas • 97 m2 + 11 m2 de terraza Norte / Oeste / Sur Plan E: 2 piezas • 52 m2 + 6 m2 de terraza • Sur / Oeste Plan F 4 piezas • 88 m2 + 12 m2 de terraza • Oeste / Sur / Oriente Contacto comercial Mordecai Khayat The Agences® – especialista en nuevos proyectos en Israel

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,40M
Barrio residencial Projet tower premium
Nahariya, Israel
de
$644,840
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Ra'anana, Israel
de
$3,58M
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Tel-Aviv, Israel
de
$5,65M
Barrio residencial Sublime 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,03M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$4,33M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Beau 3 pieces renove
Barrio residencial Beau 3 pieces renove
Barrio residencial Beau 3 pieces renove
Barrio residencial Beau 3 pieces renove
Barrio residencial Beau 3 pieces renove
Barrio residencial Beau 3 pieces renove
Barrio residencial Beau 3 pieces renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,09M
Excelente producto. 3 habitaciones reformadas en muy buen estado cerca de la calle Hagai. Tranquila y buscada calle, vista abierta, luminosa y tranquila. Buen producto, vendedor motivado
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Mostrar todo Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Ascalón, Israel
de
$1,08M
villa adosada 6 pcs con mamad hermoso jardín lugar tranquilo y pastoral master bed room of 30m2
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Jerusalén, Israel
de
$1,25M
Baka, dereh beit Lehem 49, sobre una casa auténtica, 2a planta sin ascensor, 4 habitaciones (mamad), 2 duchas, 2 aseos, 89 m2, terraza soccah 7 m2, buena condición, luminoso, vista abierta. 3650000 shekels
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir