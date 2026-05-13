Barrio residencial Maison privee bayit vagan tres rare

Situado en el popular distrito de Bayit Vagan, en la calle Yossef Hahkmi solicitada, esta casa privada de 200 m2 interior ofrece una rara oportunidad de alquiler. Cerca de escuelas, sinagogas y supermercados, la propiedad tiene 4 dormitorios, incluyendo una suite principal, 2 baños, 3 aseos, así como 3 zonas de balcón. Bienvenida por un patio tranquilo, una cocina muy bien equipada de alta gama, un salón cuidadosamente equipado, un gran comedor, un patio y una amplia terraza con impresionantes vistas de Jerusalén. Los espacios nocturnos están situados arriba, que comprende 4 dormitorios incluyendo una suite principal. En la segunda planta, lavadero y una gran terraza en la azotea que ofrece vistas panorámicas de 360 grados. En el sótano, la casa también tiene una sala de seguridad (mamad).