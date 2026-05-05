  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel

Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel

Tel-Aviv, Israel
de
$1,69M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 36269
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Luria, 4

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Calle Droyanov, calle muy tranquila cerca de la calle Bograshov y el mar. Edificio de esquina Apartamento " 104m2 en el catastro Muchos balcones cerrados por lo que es fácil decir 115m2 Vista totalmente clara Muy brillante Todas las directrices Muy tranquilo. Cerca de la playa 2a planta No hay ascensor, miklat Posibilidad de aparcamiento en frente Precio: 5,000,000 Muy agradable potencial con muy bonita altura bajo techos ¡No te pierdas!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse a vendre a netanya
Netanya, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Rdc 4 pieces dans petit immeuble a 2 pas du lac dagamim
Ascalón, Israel
de
$750,360
Barrio residencial Sublime 5 pieces avec balcons ascenseur mamad tres proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,33M
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$974,792
Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,20M
Está viendo
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,69M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,08M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda estratégicamente situado a menos de 3 minutos a …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Grand 3 pieces avec balcon a renover
Barrio residencial Grand 3 pieces avec balcon a renover
Barrio residencial Grand 3 pieces avec balcon a renover
Barrio residencial Grand 3 pieces avec balcon a renover
Barrio residencial Grand 3 pieces avec balcon a renover
Barrio residencial Grand 3 pieces avec balcon a renover
Barrio residencial Grand 3 pieces avec balcon a renover
Tel-Aviv, Israel
de
$1,06M
Grandes 3 habitaciones + balcón de 73m2 con vistas a la calle. Vista abierta / hermosa altura del techo / hermosos volúmenes / 3 orientaciones de aire. Tranquilo y verde / tiendas y cafés cerca. Gran potencial de renovación
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Mostrar todo Barrio residencial A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
de
$1,91M
Situado en la calle Frishman, frente a la plaza Masaryk y cerca de la plaza Rabin, este apartamento goza de una ubicación céntrica y muy buscada en el corazón de Tel Aviv. En un edificio bien mantenido con ascensor y miklat, descubra unas 3 habitaciones de unos 100 m2, situadas en la 4a plan…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir