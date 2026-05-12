  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Grand 3p avec potentiel

Barrio residencial Grand 3p avec potentiel

Jerusalén, Israel
de
$3,10M
;
Barrio residencial Grand 3p avec potentiel
1
Dejar una solicitud
ID: 36566
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shoshana Polyakov, 17

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Rehov Chochana, en el corazón del distrito de Kiryat Moché, en un entorno residencial tranquilo, cerca de sinagogas y escuelas, conectadas al centro de la ciudad gracias al tranvía, 3P de 90 m2 grandes que comprende dos balcones cerrados, dos aseos, orientación sur y oeste. Posibilidad de transformarla fácilmente en 4P. Pequeño edificio de 3 plantas; Parking adyacente al edificio según los espacios disponibles; gran miklat en la RDC. Potencial: el apartamento recibirá una extensión de 37 m2, bodega y aparcamiento privado dentro del Pinouy Binouy que comienza! ¡En la excusividad, no perderse!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Aviv, Israel
de
$2,17M
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$15,40M
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$7,29M
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$5,48M
Barrio residencial 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Jerusalén, Israel
de
$825,600
Está viendo
Barrio residencial Grand 3p avec potentiel
Jerusalén, Israel
de
$3,10M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$7,63M
Proyecto raro y prestigioso en un edificio independiente de sólo 23 apartamentos exclusivos. Ubicación Premium en el corazón de la legendaria calle Shenkin, cerca del mercado Carmelo, el bulevar Rothschild y las playas. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones, luminoso y espacioso, con grandes …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Jerusalén, Israel
de
$3,51M
Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto excepcional en Tierra Santa – Jerusalén Una vista impresionante de la ciudad de Jerusalén En una colina elevada con vistas a los impresionantes paisajes de Jerusalén, el complejo residencial de Holyland, firmado por uno de los mejores constructore…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Ramat Gan, Israel
de
$918,480
Y cuadrada de Ramat Gan 72 m2 + balcón Ascenseur + mamad + estacionamiento Super inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir