Barrio residencial Grand 3p avec potentiel

Rehov Chochana, en el corazón del distrito de Kiryat Moché, en un entorno residencial tranquilo, cerca de sinagogas y escuelas, conectadas al centro de la ciudad gracias al tranvía, 3P de 90 m2 grandes que comprende dos balcones cerrados, dos aseos, orientación sur y oeste. Posibilidad de transformarla fácilmente en 4P. Pequeño edificio de 3 plantas; Parking adyacente al edificio según los espacios disponibles; gran miklat en la RDC. Potencial: el apartamento recibirá una extensión de 37 m2, bodega y aparcamiento privado dentro del Pinouy Binouy que comienza! ¡En la excusividad, no perderse!