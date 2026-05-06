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Barrio residencial Immeuble neuf trEs bonne affaire

Ascalón, Israel
de
$561,000
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10
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ID: 36525
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

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En el nuevo distrito de Ir Ganim, nuevo edificio. Apartamento 3 habitaciones de 80m2 + 10m2 terraza. Aparcamiento subterráneo, aire acondicionado centralizado, mamá, 3 ascensores incluyendo 1 Shabat.

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Ascalón, Israel
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