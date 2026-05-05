Barrio residencial Haut standing

North Garden El tercer y último complejo creado en el distrito de Agamim de Ashkelon. El jardín norte es un complejo que consta de 10 edificios de 6 a 8 plantas, cada edificio con solo 3 apartamentos por aterrizaje. Además, disfrutará de un jardín público y de instalaciones deportivas y fácil acceso a la piscina municipal y una pista de tenis cercana. El complejo está situado cerca de varias instituciones educativas, un centro comercial, complejos de ocio y cerca de las principales rutas de tráfico. Equipo: - Electricidad en tres fases - Preparación para un mini aire acondicionado central - Interfono de TV - Puntos de comunicación: teléfono y televisión en cada habitación - Preparación para ventilador de techo en las habitaciones - Aplique en la entrada para encender y apagar toda la iluminación en la casa - Tiempo para un radiador eléctrico - Sistema de apartamentos para monitorear y controlar el consumo de electricidad - Puertas interiores de calidad - Tiendas eléctricas (sin incluir baños y baños) - En las habitaciones secas, piso en cerámica granito 60/60. En los apartamentos 5 habitaciones y apartamentos con jardín - en la planta de habitaciones secas en porcelana de granito 80/80 - Grifo de terraza Apartamento 3 habitaciones de 1.590.000 NIS y 1.632.000 NIS (algunos con bodega y aire acondicionado incluidos) 4 piezas de 1.850.000 NIS Para más información no dude!