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Barrio residencial Spacieux

Jerusalén, Israel
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$3,31M
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6
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ID: 36506
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Yehuda, 22

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Complejo en el corazón de Baka, calle Yehuda. Dúplex 5 habitaciones 126 m2 + 3 habitaciones 68 m2 + estudio / oficina 24 m2 Amplias balcones, aparcamiento, aire acondicionado, 3 direcciones de aire

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Jerusalén, Israel
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