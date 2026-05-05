Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Nitza Street, Netanya Este apartamento es ideal para los amantes del mar, a pocos pasos de la hermosa caminata de Netanya. Cerca de cafeterías, restaurantes, supermercados y la playa. Detalles del apartamento : • Edificio HaTerrassa, frente al mar • Edificio de pie con 3 ascensores • El presente de Guardianes 24/7 • Piscina • Sala de deportes • Balcón con vista al mar abierto • Aparcamiento subterráneo en Tabou • Gran, amplio y muy luminoso apartamento • Habitación segura (mamad) • Dos cuartos de ducha • Totalmente amueblado – todo lo que tienes que hacer es colocar tus maletas