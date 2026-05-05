  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Netanya, Israel
de
$2,873
;
7
Dejar una solicitud
ID: 36492
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Nitsa

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nitza Street, Netanya Este apartamento es ideal para los amantes del mar, a pocos pasos de la hermosa caminata de Netanya. Cerca de cafeterías, restaurantes, supermercados y la playa. Detalles del apartamento : • Edificio HaTerrassa, frente al mar • Edificio de pie con 3 ascensores • El presente de Guardianes 24/7 • Piscina • Sala de deportes • Balcón con vista al mar abierto • Aparcamiento subterráneo en Tabou • Gran, amplio y muy luminoso apartamento • Habitación segura (mamad) • Dos cuartos de ducha • Totalmente amueblado – todo lo que tienes que hacer es colocar tus maletas

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Dans la city appartement 4 chambres
Ascalón, Israel
de
$594,880
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,08M
Barrio residencial Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,200
Barrio residencial Projet neuf a hadera
Hadera, Israel
de
$2,70M
Barrio residencial Neuf projet keidar universite
Ra'anana, Israel
de
$7,700
Está viendo
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanya, Israel
de
$2,873
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Mostrar todo Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Israel
de
$1,22M
¿Buscas un nuevo proyecto en Netanya? Mordecai Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya a los pies del kikar. El proyecto está situado en el corazón de la ciudad en uno de los lugares más buscados de Netanya. Características del proyecto: La arquitectur…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Barrio residencial Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Barrio residencial Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Barrio residencial Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Barrio residencial Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Mostrar todo Barrio residencial Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Barrio residencial Projet residentiel unique qui redefinit lessence du luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Ascalón, Israel
de
$980,200
Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados en cada …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Ra'anana, Israel
de
$1,21M
Bonito apartamento en el centro de Raanana. Bar Ilan Street. Idealmente colocado. Cerca de todas las tiendas y transporte. Muy espacioso. 130 m2 neto. Beneficio de 2 pequeñas terrazas. Mamad y estacionamiento. Completamente renovado. Inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir