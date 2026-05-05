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Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate

Asdod, Israel
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$1,28M
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6
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ID: 36397
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Zahal, 1 mgdly dmry

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¡La Perla Rara! Apartamento de la ciudad 4 habitaciones nuevas, residencia con piscina Dimri, 140m2 + 20m2 terraza + 10m2 balcón, bodega, parking, aire acondicionado, 21a planta sur. Nunca viví, libre inmediatamente

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