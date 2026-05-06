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Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Bat Yam, Israel
de
$618,540
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ID: 35970
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaRav Kokis

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BAT YAM - En una ubicación ideal, a sólo 100 metros de la playa y el popular paseo marítimo de la ciudad! Situado en una calle tranquila – calle Jabotinsky Hermoso edificio bien mantenido con digicode y refugio Apartamento de 2,5 habitaciones de aproximadamente 65 m2 1a planta en 7 con ascensor Apartamento renovado y agradable, muy luminoso y tranquilo! Fantástica ubicación: a unos 50 metros del tranvía de luz y a 100 metros de la costa! El apartamento está alquilado y es adecuado para vivir allí y para una inversión!

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