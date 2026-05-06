Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park elle est pour vous

BZH El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui presenta una nueva exclusividad. Descubra una espaciosa y luminosa casa de 7 habitaciones en la zona del pabellón del parque buscado. Características: - Casa de diseño ultra, cómoda en 3 plantas - 7 habitaciones con aproximadamente 198 m2 de espacio habitable - ¡270 m2 de tierra! - Cocina de alta gama con su isla central - Gran salón con una hermosa biblioteca esquina - 2 grandes suites parentales - Habitación segura en la planta baja - 3 duchas, 5 aseos - 2 terrazas, parking - Pavimentos de alta calidad incluyendo 90×90 baldosas - Como bono: acceso al aire libre al techo a una unidad separada de 2 habitaciones de 30 m2 en la planta superior con su terraza! Cerca de todas las comodidades del barrio, un centro comercial, escuelas, el famoso Ecopark. Acceso rápido a las carreteras 4, 6 y 9 y 20 minutos en coche desde la costa! Entonces, ¿qué estás esperando? Ra'hel Benguigui – RE/MAX Profesionales Hadera Licencia No 313736