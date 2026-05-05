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Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod

Asdod, Israel
de
$4,50M
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ID: 36404
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Exodus, 11

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¡Muy raro! En la residencia Sarfati, rue Exodus, en el puerto deportivo, apartamento de 4 habitaciones con terraza de 24 m2 vistas al mar. Situado en la 5a planta, 2 ascensores en el edificio incluyendo uno de Shabat. Apartamento completamente renovado, muy moderno, a 50 metros de la playa. Aviso a los conocedores.

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Asdod, Israel
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