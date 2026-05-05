  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces

Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
de
$2,36M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 36283
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David Ben Gurion

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta: Duplex con techo privado – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ En un edificio renovado con ascensor ? 5a planta Dúplex único, 3 habitaciones incluyendo un dormitorio seguro (mamad) Alrededor de 100 m2 espacio habitable + techo privado de unos 40 m2 ? ? Primer nivel: Espaciosa sala de estar Cocina Gran sala de seguridad (mamad) Toilets y baño ? Segundo nivel: Suite parental de lujo Vestir Acceso a un magnífico techo con hermosa apertura y mucha luz ☀️? Precio: 6.980.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$1,61M
Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Yam, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
de
$5,37M
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,07M
Barrio residencial Opportunite speciale
Tel-Aviv, Israel
de
$743,600
Está viendo
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,36M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$7,03M
Apartamento de lujo en venta: Namal (Port), Tel Aviv 4,5 habitaciones Residencia excepcional muy alta situada en el corazón del Namal de Tel Aviv, que ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar, definitivamente sin obstáculos. Detalles de la propiedad Superficie interior: 177 m2 Ba…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Asdod, Israel
de
$760,500
Apartamento 4 habitaciones 115 m2 1a planta Kinneret Street 1 balcón 1 estacionamiento Entrega inmediata
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$5,48M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a poco…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir