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Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Hadera, Israel
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$1,43M
6/5/26
$1,43M
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ID: 35686
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Tiomkin, 1

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Hadera, Israel
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