Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

¿Buscando una casa familiar, bien ubicada, con servicios de alta gama? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui le presenta exclusivamente, en el corazón del distrito de Haotsar, en una calle privada buscada: - Una casa de 6 habitaciones completamente renovado! - Una superficie habitable de 180 m2 - Una parcela de 250 m2, una amplia terraza, un jardín verde rodeado de árboles frutales - Un hermoso espacio habitable cossu - Una cocina moderna con su amplia y hermosa isla - Una gran suite principal en la planta baja con su baño - Arriba, 4 habitaciones adicionales incluyendo una asegurada - Cave - Un total de 2 baños y 3 aseos El tipo de casa muy apreciado por los francófonos! Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Licencia profesional 313736.