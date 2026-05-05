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Barrio residencial Shimon peres 4 piEces dans nouveau quartier

Nahariya, Israel
de
$625,300
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5
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ID: 36378
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    HaOren

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Situado en el nuevo distrito de Shimon Peres en Nahariya, este amplio apartamento de 4 habitaciones de unos 120 m2 ofrece un luminoso salón con balcón con vista abierta. Cerca del centro comercial Arena, estación de tren y zonas verdes.

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Nahariya, Israel
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