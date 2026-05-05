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Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Jerusalén, Israel
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ID: 36369
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaNeviim, 31

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En el corazón del centro de la ciudad, cerca del tranvía y a 10 minutos del Mamilla a pie: pequeño nuevo edificio de 3 plantas con vestíbulo, ascensores Shabat, y hermoso patio verde! Apartamento 2 habitaciones 58m2 + balcón Soucca, muy luminoso, amplio, totalmente arreglado y amueblado por un arquitecto interior, habitación segura (mamad), aire acondicionado central, calefacción por radiadores, baño con bañera, aparcamiento privado.

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Jerusalén, Israel
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