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Barrio residencial Projet rue daniel bat yam

Bat Yam, Israel
de
$2,70M
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8
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ID: 36346
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaRav Uziel, 37

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Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo Se está construyendo, El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado. El proyecto se centra en la calidad de la construcción, un lujoso vestíbulo, espacios verdes y la proximidad inmediata a parques, playa, escuelas, instituciones públicas y transporte público. entrega programada para septiembre 2027. Condiciones benéficas: 20% al firmar – balance al entregar llaves o dependiendo del progreso. El edificio: • Moderno edificio de piedra de alta gama • Elegante hall de entrada y 2 ascensores • Capa de tierra cuidadosa • Aparcamiento subterráneo Los apartamentos: • Terrazas solares • Acabados de calidad • Preparación para aire acondicionado central • Cocina moderna con cuarzo

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Bat Yam, Israel
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