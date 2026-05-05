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Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite

Ascalón, Israel
de
$878,800
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7
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ID: 36463
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

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a Agamim, ático 5 habitaciones de 130 m2 salón + 70 m2 terraza. pequeño edificio con 2 propietarios para compensar. apenthouse muy invertido, pergola de 60 m2 totalmente eléctrico. bodega y 2 plazas de aparcamiento. muy buen negocio

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Ascalón, Israel
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