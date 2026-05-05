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Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Aviv, Israel
de
$11,50M
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4
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ID: 36340
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 23

Sobre el complejo

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Proyecto raro y prestigioso en un edificio independiente de sólo 23 apartamentos exclusivos. Ubicación Premium en el corazón de la legendaria calle Shenkin, cerca del mercado Carmelo, el bulevar Rothschild y las playas. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones, luminoso y espacioso, con grandes terrazas y aparcamiento privado para algunos. Arquitectura firma Yaniv Prado, combinando el diseño contemporáneo y la autenticidad del alma del aviviano. Construcción en marcha

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Tel-Aviv, Israel
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