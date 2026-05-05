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Barrio residencial Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme

Jerusalén, Israel
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$1,54M
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Barrio residencial Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
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ID: 36412
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
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    Distrito de Jerusalén
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    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Magnífico apartamento de 4 dormitorios + una unidad alquilada adyacente al apartamento, con permiso para cerrar un balcón dormitorio. Hermosa vista.

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Jerusalén, Israel
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