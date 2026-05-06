  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Barrio residencial Projet neuf a ramat gan

Barrio residencial Projet neuf a ramat gan

Ramat Gan, Israel
de
$3,46M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 36165
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Truman, 19

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Ramat Gan – El corazón residencial de Grand Tel-Aviv A pocos minutos de Tel Aviv, la ciudad de Ramat Gan encarna el equilibrio perfecto entre modernidad, naturaleza y calidad de vida. Es un destino privilegiado tanto para familias como para inversores, ofreciendo un ambiente residencial tranquilo en las inmediaciones del centro económico de Israel. Ramat Gan alberga el mayor distrito de negocios del país, la Bolsa de Valores de Tel Aviv (Boursea District), donde se encuentran los principales bancos, compañías de seguros y torres de negocios internacionales. La ciudad se está expandiendo, impulsada por numerosos proyectos de renovación urbana (Tama 38, Pinoui Binoui) y residencias de alta gama. Gracias a sus amplios espacios verdes, como el Parque Nacional Ramat Gan, su infraestructura moderna y su conexión directa con los ejes principales (Ayalon, Route 4, Route 6, Red Tramway), la ciudad ofrece un ambiente de vida ideal para aquellos que buscan comodidad, proximidad y rentabilidad. EL PROYECTO – UZIEL 13–15 Uziel 13-15 es un proyecto residencial excepcional desarrollado por Kardan Nadlan, uno de los mayores desarrolladores de Israel, que se encuentra en el corazón de un distrito tranquilo y central de Ramat Gan. Este programa consta de una torre de lujo y dos edificios boutique, combinando diseño contemporáneo, volúmenes generosos y acabados de alta gama. Los apartamentos de 2 a 5 habitaciones, así como mini-penthouses y áticos, cuentan con amplias terrazas con vistas abiertas al Gush Dan. Gracias a su ubicación estratégica, el proyecto tiene acceso directo a la tranvía y a las principales carreteras que unen Tel-Aviv, Givatayim y Petah Tikva. FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO • Ubicación central y tranquila en el corazón de Ramat Gan • Inmediata proximidad a tranvía y ejes principales • Arquitectura moderna y diseño contemporáneo (de madera y vegetación) • vestíbulo de diseño, gimnasio equipado y acabados de lujo • Vista abierta del Gush Dan • Luminosos apartamentos con grandes terrazas • especificaciones técnicas de alto nivel CONDICIONES DE PAGO • 20% al firmar el contrato • 80% cuatro meses antes de la entrega • Sin kablan alavat (loan promoter) • Indización de cajas: 3% anual acumulativo, apoyado por el promotor

Localización en el mapa

Ramat Gan, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique maison
Jerusalén, Israel
de
$6,15M
Barrio residencial A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Hadera, Israel
de
$2,05M
Barrio residencial Kiryat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerusalén, Israel
de
$794,300
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$947,752
Barrio residencial Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Israel
de
$2,60M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf a ramat gan
Ramat Gan, Israel
de
$3,46M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Safed, Israel
de
$1,85M
Una dirección excepcional en el corazón de una tierra bíblica Vivir aquí no es sólo elegir un apartamento ...? Es parte de mil años de historia. Situado en las alturas de Tsfat (Safed), en el corazón de Galilea, este proyecto se ancla en el territorio bíblico de la tribu de Neftali, una tier…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,14M
En el corazón de la Ciudad Blanca, en una calle tranquila cerca de Ben Gurion Boulevard, nace un nuevo proyecto boutique de 5 pisos con un número limitado de residencias, a la arquitectura contemporánea, inspirando el carácter del histórico Tel Aviv. Proyecto de destrucción/reconstrucción c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Mostrar todo Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,23M
Exclusiva – Chernichovsky Street, Bezall proyecto Shenkin distrito Gran apartamento de 3 habitaciones, muy luminoso Norte / Oeste Alrededor de 87 m2 + 9 m2 de terraza (un dormitorio en el lado interior del edificio) Seguridad 24 horas Sala de deportes Aparcamiento Cave Posibilidad de mueble…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir