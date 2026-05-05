Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

¡A la venta, Jerusalén, Har Homa! Un verdadero nugget. Ático en la planta baja, 6 habitaciones 135 m2 en una sola planta + bonita terraza amueblada de 25 m2, y terraza cubierta de 100 m2, incluyendo 2 viviendas. Calle pintoresca tranquila sin salida, con vistas al valle y olivos. Muy bonito edificio de tiendas. Accesibilidad total. El apartamento está equipado con una hermosa cocina moderna, carpintería de alto nivel (cofrescos bien equipados en todas las habitaciones). Sofisticada sistema de aire acondicionado Mitsubishi en el salón, cocina y unidades independientes en las habitaciones. 5 dormitorios incluyendo mamá y hermosa unidad parental, + 1 baño y 1 lavadero grande. Además, 2 viviendas con acceso independiente, una de las cuales se alquila a 3.900 nis (2 habitaciones + terraza) y un amplio estudio (se puede alquilar en 2000 nis).