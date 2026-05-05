Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon

Un proyecto residencial excepcional que redefine el arte del lujo vivo en un vibrante y creciente barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas compuestos por 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados en cada detalle para un interior funcional y confortable. En la planta baja, lujoso hall de entrada con acabados elegantes, amplios espacios de estacionamiento y almacenamiento. Situado a pocos pasos de un animado centro comercial, parque de alta tecnología y estación de tren, rodeado de espacios verdes y establecimientos educativos. Combinación perfecta de tranquilidad y estilo de vida urbano.