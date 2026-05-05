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Barrio residencial Neuf

Asdod, Israel
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$638,820
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ID: 36129
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

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nuevo apartamento 4 habitaciones 100 m2 14m2 terraza nuevo edificio central and developing location

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Asdod, Israel
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