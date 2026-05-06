  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Netanya, Israel
de
$1,61M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 36214
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Ussishkine Up Town Project es un edificio boutique estratégico situado a menos de 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad El constructor Chuva cuya reputación ya no está por hacer ya ha llevado a cabo varios proyectos como el proyecto del mar frente a la playa, el proyecto de oficina Soho, Titanio y muchos otros proyectos Características del proyecto El proyecto Up Town en Chuva incluye diferentes tipos de apartamentos que van desde 3 habitaciones hasta 5 habitaciones, así como un ático y una planta baja de jardín suspendida. revestimiento exterior de piedra natural y aluminio El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una hermosa altura de techo de 6 metros y diseñado por el arquitecto 3 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Entrega en 3 años Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado centralizado última generación Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Apartamento 3 habitaciones de 83 m2 +12 m2 desde terraza Apartamento 4 habitaciones de 97 m2 + 12m2 terraza Apartamento 5 habitaciones de 128,5m2+12 m2 desde terraza

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Asdod, Israel
de
$1,15M
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Maison arabe
Jerusalén, Israel
de
$16,90M
Barrio residencial Appartement en rez de jardin a vendre rue monbaz jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,43M
Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$2,197
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,61M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Ascalón, Israel
de
$540,800
North Garden El tercer y último complejo creado en el distrito de Agamim de Ashkelon. El jardín norte es un complejo que consta de 10 edificios de 6 plantas, cada edificio que contiene sólo 15 apartamentos. Además, disfrutará de un jardín público y de instalaciones deportivas y fácil acceso …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothschild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothschild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothschild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothschild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothschild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothschild
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Venta – Apartamento 2 habitaciones, Tel Aviv Distrito : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Superficie: 46 m2 Planta: 5/5 con ascensor Precio: 3.600.000 Descubre este apartamento de 2 habitaciones situado en el corazón vibrante de Tel Aviv, en la esquina de Nahalat Binyamin y Gruzenberg. Instalado…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Mostrar todo Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Hadera, Israel
de
$1,42M
¿Buscando una casa familiar, bien ubicada, con servicios de alta gama? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui le presenta exclusivamente, en el corazón del distrito de Haotsar, en una calle privada buscada: - Una casa de 6 habitaciones completamente renovado! - Una superficie habitable de 180 m2 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir