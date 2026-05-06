  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse

Barrio residencial Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse

Tel-Aviv, Israel
de
$4,732
;
9
Dejar una solicitud
ID: 36089
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ahad HaAm, 25

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo edificio de lujo a 2 minutos de Rothschild. Acabados muy altos. Grandes 3 habitaciones con gran balcón. Ascensor + aparcamiento + mamá. Cocina totalmente equipada / 2 aseos. Disponible inmediatamente.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 3 pieces neuf avec ascenseur proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,43M
Barrio residencial Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$3,35M
Barrio residencial Shimon peres 4 piEces dans nouveau quartier
Nahariya, Israel
de
$625,300
Barrio residencial Projet neuf sur raanana
Ra'anana, Israel
de
$4,88M
Barrio residencial Super affaire appartement 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Hadera, Israel
de
$571,220
Está viendo
Barrio residencial Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$4,732
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf nat 600
Barrio residencial Projet neuf nat 600
Barrio residencial Projet neuf nat 600
Barrio residencial Projet neuf nat 600
Barrio residencial Projet neuf nat 600
Barrio residencial Projet neuf nat 600
Netanya, Israel
de
$5,45M
¡Excelencia en vivo en Netanya! Mardochee Khayat le invitamos a descubrir nuestro excepcional proyecto residencial, situado en el corazón del popular distrito de Nat 600 en Netanya. Disfrute de una ubicación privilegiada, a pocos pasos de las playas gracias al nuevo ascensor de la playa de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,67M
Nuevo proyecto residencial edificio boutique de 7 plantas, situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, A poca distancia se encuentra el Puerto de Tel-Aviv, el puerto deportivo, las playas, el parque Yarkon, Gan Ha Entrega prevista : Febrero 2027 Tipologías disponibles Apartament…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Mostrar todo Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$777,400
¿? Venta – Casa reformada en Neve Dkalim, Ashkelon Encantadora casa en un nivel 3 habitaciones, ampliada en 4 habitaciones, completamente reformada ??? ✅ Terreno de 220 m2 ✅ Distrito estratégico: a la salida de la ciudad y cerca del nuevo distrito de Ir Ayin ✅ Medio ambiente tranquilo y fam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir