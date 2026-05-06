  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$1,22M
;
12
Dejar una solicitud
ID: 36073
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante. Esta residencia de altos servicios ha sido diseñada para aquellos que quieren mantener plena autonomía, mientras disfrutan de un entorno seguro, amistoso y de alta gama. Seguridad absoluta – serenidad diaria Seguridad 24/7 con guardia permanente Acceso controlado y entorno residencial tranquilo Un marco tranquilizador para usted y sus seres queridos, sin compromiso en su independencia Una vida de barrio real, amigable y cálida lobby de lujo, lugar de encuentro e intercambio Sinagoga dentro de la residencia, fomentando lazos comunitarios Residencia de tamaño humano, ideal para crear relaciones respetando la privacidad de todos Total autonomía, en casa, para siempre Apartamentos privados de 2 a 5 habitaciones, con balcón o terraza grande Propiedad registrada en Tabou: usted es completamente propiedad de su alojamiento No hay obligación de servicio: usted elige libremente lo que necesita, cuando desea Un servicio a la carta, según sus deseos Restaurante Sala de deportes Servicios médicos y de apoyo ➡️ Usted permanece independiente, con soluciones a su alcance Una ubicación ideal Tiendas e instalaciones cercanas A sólo 20 minutos del centro de Jerusalén Reducir los cargos de condominio, una rara ventaja para una residencia de esta persona La combinación perfecta de seguridad, convivencia, confort y libertad. Un lugar de vida diseñado para hoy, y para el futuro.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Ascalón, Israel
de
$909,220
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
de
$895,700
Barrio residencial Projet haut standing jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,57M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Ra'anana, Israel
de
$1,28M
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$4,59M
Está viendo
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Immeuble neuf avec parking
Barrio residencial Immeuble neuf avec parking
Barrio residencial Immeuble neuf avec parking
Barrio residencial Immeuble neuf avec parking
Barrio residencial Immeuble neuf avec parking
Barrio residencial Immeuble neuf avec parking
Jerusalén, Israel
de
$1,01M
Apartamento casi nuevo de 3 habitaciones en Kiryat Moché, cerca de la estación de tranvía en construcción, en la segunda planta de un pequeño edificio reciente con ascensor. Dos balcones soccah, exposición triple, mamá. Excelente aislamiento, calefacción por suelo radiante y pólvora. El esta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,32M
Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante. Esta residencia de altos servicios ha sido diseñada para aquellos que quieren mantener plena autonomía, mientras disfrutan de un entorno seguro, amistoso y de alta gama. Seguridad absoluta – serenidad diaria Seguridad 24/7 co…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israel
de
$672,620
Venta – Magnífico apartamento de 3 habitaciones en el sur de Bat Yam Ubicación ideal en el sur de Bat Yam, en un edificio recientemente renovado. Apartamento totalmente reformado, perfecto para vivir, invertir o como un pie a tierra. Rara en el mercado y captar rápidamente. Características…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir