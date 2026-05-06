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Barrio residencial Projet neuf guivat chmouel

Givat Shmuel, Israel
de
$4,15M
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13
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ID: 36240
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Givat Shmuel
  • Dirección
    Lipa Krepel

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Project Guivat Chmouel el pequeño Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas Acceso a la autopista directa de Tel Aviv Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente situada en el corazón de una región dinámica, entre la Universidad de Bar Ilan, Ramat Gan, Bnei Brak y Tel Aviv, cerca de Tel Aviv? Givat Shmouel destaca por una serie de ventajas notables para sus residentes. El alto costo de alquiler y bienes raíces está justificado por los innegables beneficios de vivir en esta ciudad. Givat Shmuel se presenta como un verdadero hogar para aquellos que buscan una mayor calidad de vida, una accesibilidad óptima a los servicios, oportunidades de trabajo y un tejido social dinámico. Cerca del centro del país Givat Shmouel ofrece a sus habitantes acceso rápido a los principales polos del país. Estar en el centro está siendo conectado. Alto nivel social Givat Shmuel se distingue por un alto nivel social, reflejando la calidad de vida y la excelencia de sus servicios. Esta dinámica social contribuye a crear un entorno propicio para el desarrollo, en particular mediante escuelas de alto nivel. La escuela seleccionada por el ADG ofrece una educación de calidad, con un seguimiento adaptado a los niños de Olim Hadashim, promoviendo su integración y éxito. * Se prestará apoyo adicional y apoyo escolar en los destinos de las regiones en desarrollo. Características del apartamento Apartamento de 3 habitaciones Superficie de 82m2 más una terraza de 10m2 Apartamento de 4 habitaciones Superficie de 107 m2 más una terraza de 12m2 5 piezas fachada apartamento Superficie de 133m2 más una terraza de 12m2 Servicio interior muy lujoso Azulejos de granito de porcelana 80/80 o 100/100 Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir. Azulejos, parquet o teca Aire acondicionado centralizado última generación. Puertas interiores de alta calidad Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol Azulejos de baño hasta el techo Inodoros colgantes Home cinema preparation Tiendas eléctricas en toda la casa Válvula mezcladora de calidad de cabeza

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Givat Shmuel, Israel
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