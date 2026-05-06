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Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

Hadera, Israel
de
$2,29M
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ID: 36012
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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El Departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera le presenta un excepcional apartamento de 4 habitaciones en el corazón del parque Hadera! Sus características: - Área de 105 m2 - 17a planta de 19 - Magnífica terraza de 40 m2 - Vista completa del Ecopark - Un amplio y luminoso salón - Una cocina elegante y a medida - Tres hermosas habitaciones, incluyendo una habitación segura y una suite principal con vestidor integrado - 2 baños, 2 aseos - Levantamiento de chabat - Aire acondicionado, persianas eléctricas - Cueva, estacionamiento Cerca de un centro comercial, escuelas y acceso rápido a las carreteras 2, 4 y 6. De todos modos, una pequeña joya a un precio increíble! Para más información: Ra'hel Benguigui, Su agente inmobiliario, Departamento Francés de RE/MAX Hadera. Licencia No 313736

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Hadera, Israel
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