  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Barrio residencial Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles

Barrio residencial Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles

Ramat Gan, Israel
de
$9,90M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 36293
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Truman, 19

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En la zona residencial de Ramat gan Exchange Excepcional ático de lujo 29a y última planta 200 m2 de superficie + 100 m2 de terraza Totalmente equipado y ya amueblado de alto standing 2 plazas de aparcamiento + bodega Los apartamentos en el edificio fueron vendidos en promedio a 42.600 Nis/m2 (en el enlace de mesa de las ventas hechas ) sabiendo que el 2do Penthouse en la Torre No. 1 fue vendido 13.5 millones de Nis, y ofrecemos este excepcional apartamento a precio de 39.200 Nis2, es decir, 9.800,000 sh Oferta de pago increíble: 1o pago de 6 millones en firma y el resto en 3 años, con la entrega de llaves del primer pago. Esto significa que usted ya puede recibir alquileres (estimar entre 25 y 30.000 Nis / mes), e incluso vender en los primeros 3 años Impuestos de adquisición para un turista: 8%

Localización en el mapa

Ramat Gan, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,94M
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,59M
Barrio residencial Cottage a louer a jerusalem emek refaim
Jerusalén, Israel
de
$30,000
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$743,600
Está viendo
Barrio residencial Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles
Ramat Gan, Israel
de
$9,90M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$1,15M
Nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalén 4 habitaciones 94m2 y 104m2 Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, compuesto por 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Entregado en diciembre 2026 Los espacios públicos existentes serán desarrollados y convertidos en espacios verdes con nuevas y ampli…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial TrEs bonne affaire
Barrio residencial TrEs bonne affaire
Barrio residencial TrEs bonne affaire
Barrio residencial TrEs bonne affaire
Barrio residencial TrEs bonne affaire
Barrio residencial TrEs bonne affaire
Barrio residencial TrEs bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$354,900
Situado en el centro del distrito de Neve Adarim, apartamento de 3 habitaciones en la 3a planta con terraza y mamá. Muy buen producto de inversión o pie a tierra
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Barrio residencial Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haifa, Israel
de
$818,795
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Oferta especial para el lanzamiento: pagar 400.000 у ahora, y el resto - según un plan especial más cercano al asentamiento, y sin referencia al índice. El número de apartamentos y la duración de la acción son limitados.Acerca del proyectoCerrado barrio boutique en la intersección de Shoshan…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir