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Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$4,760
6/5/26
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ID: 35886
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
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    Jerusalén

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Herzog 21 Kiryat Shmuel, comienzo de Rehavia 6a planta Ascensor Apartamento de 3 habitaciones Baño con ducha Balcón con vistas impresionantes Tejado privado con cocina exterior, jacuzzi y espectacular vista Habitación asegurada (Mamad) Totalmente amueblado Diseño arquitectónico

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Jerusalén, Israel
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