  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem

Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,16M
6/5/26
$1,16M
5/5/26
$1,16M
;
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
1
Dejar una solicitud
ID: 35878
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
4 habitaciones en venta en un encantador edificio situado en el corazón de un ambiente pastoral en Jerusalén y a pocos minutos a pie de Baka. Cerca de todo: escuelas, sinagogas, centros culturales y de entretenimiento y por supuesto el casco antiguo. El edificio dispone de ascensor y los apartamentos disponen de balcones, bodega y aparcamiento privado.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim
Jerusalén, Israel
de
$20,700
Barrio residencial Maison avec piscine centre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$28,000
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Safed, Israel
de
$1,78M
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Opportunite exceptionnelle
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Está viendo
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,16M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Barrio residencial Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,45M
Situado en la zona muy solicitada de Kerem HaTemanim, a pocos minutos a pie del mar, Shouk HaCarmel, Allenby Street y Kempinski y Royal Beach hoteles, este apartamento goza de una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv. Apartamento de 72 m2, situado en la segunda planta, consta de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$3,23M
APARTAMENTO 4 PARTES CON SEA VIEW – Dos no del PLAGE GORDON Superficie: 94 m2 construidos + 10 m2 terraza Planta: 1 de 7 Partes: 4 3 dormitorios 2 baños Estacionamiento : 2 Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad, estilo y ubicación privilegiada en este magnífico apartamento de 4 h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Asdod, Israel
de
$1,70M
Venta Apartamento 3 habitaciones Distrito Ubicación Nuevo edificio Con ascensor Muy bueno para invertir
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir