  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Projet de qualite

Barrio residencial Projet de qualite

Jerusalén, Israel
de
$969,000
6/5/26
$969,000
5/5/26
$963,300
;
6
Dejar una solicitud
ID: 35850
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Tabaliya

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
proyecto Adéret Jerusalem Situado en el corazón del nuevo barrio de Givat HaMatos, el proyecto Adéret Jerusalén representa una rara oportunidad para vivir en un entorno moderno y familiar en Jerusalén. Es el primer proyecto construido en la zona, símbolo de la renovación y visión de este nuevo barrio. Adéret Jerusalem se basa en valores de comunidad, tolerancia, arraigo y vitalidad, para una experiencia de vida israelí, sionista y contemporánea.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Jerusalén, Israel
de
$4,73M
Barrio residencial Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
de
$4,10M
Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Ra'anana, Israel
de
$3,69M
Barrio residencial Maison privative avec piscine
Tel-Aviv, Israel
de
$2,30M
Barrio residencial Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$4,760
Está viendo
Barrio residencial Projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$969,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$822,800
Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Características del proyecto El proyecto está construido en una de las calles más famosas y comerciales de Netany…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,00M
Apartamento 4 habitaciones en venta en Ashdod alto standing, residencia "Dekel" junto al mar
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanya, Israel
de
$778,600
• Apartamento vendido amueblado y totalmente equipado • Mamad (habitación segura) • Calentador de agua solar + gas • Aire acondicionado central con control independiente en las habitaciones • Balcón con llegada de agua y gas • Red de protección en el balcón • Exposición noreste / suroeste (e…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir