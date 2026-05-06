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Barrio residencial Maison avec piscine centre ville raanana

Ra'anana, Israel
de
$28,000
;
7
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ID: 35769
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Bilu

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Villa centro Raanana, calle tranquila cerca de la escuela Bilou. Nivel 1: salón muy grande con comedor, cocina independiente, dormitorio principal con vestidor con vistas a la piscina. Nivel 2: 3 dormitorios, 2 baños. Nivel 3: una suite. Base de referencia: habitación grande y mamá. Piscina y jardín. Aparcamiento.

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Ra'anana, Israel
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