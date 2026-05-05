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Barrio residencial Haut standing

Netanya, Israel
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$1,45M
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ID: 36253
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

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Apartamento en venta en Netanya! En Nof Hataylet, distrito de Nat600, apartamento de 130 m2, muy espacioso, en una torre de lujo con una vista eterna del mar. 22 m2 balcón. Incluye una bodega y aparcamiento privado y piscina!

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Netanya, Israel
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