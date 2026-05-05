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Barrio residencial Magnifique 5 pieces avec immense terrasse

Jerusalén, Israel
de
$2,13M
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5
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ID: 36372
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Rath, 5

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En el corazón de Bayit Vegan, a los pies de sinagogas, escuelas y tiendas: pequeño edificio de sólo 4 plantas con ascensor, estacionamiento cubierto y gran bodega de 12m2. Ático 4 habitaciones, convertidas en 5 muy fácilmente, con enorme terraza de 50m2 Soccah en vista panorámica de Jerusalén! Solo en el suelo. 4 orientaciones, salón muy grande muy luminoso con magníficas vistas, cocina independiente, aire acondicionado central, aparcamiento y gran bodega.

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Jerusalén, Israel
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