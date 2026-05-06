  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Projet neuf a hadera

Barrio residencial Projet neuf a hadera

Hadera, Israel
de
$2,70M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 36232
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo programa en Hadera: una ubicación estratégica entre Tel Aviv y Haifa. Estás buscando un nuevo proyecto una hadera Una nueva y excepcional dirección en el corazón de la ciudad Mordecée Khayat le invita a descubrir este magnífico y nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Tres edificios modernos con diseño arquitectónico refinado se elevarán por encima de una galería de compras animada, acogedoras señales de prestigio. Disfrute de la comodidad de una calle tranquila, mientras se encuentra en el centro de las comodidades: • Estación de tren Hadera cerca, para acceso directo a Tel Aviv y Haifa • Red de autobuses fácilmente conectando todo Israel • Cerca del centro comercial Canyon Mall Hof Hayam con sus tiendas, cafeterías y restaurantes • A solo 10 minutos de la playa • 30 minutos de Tel Aviv y 30 minutos de Haifa en coche Características del proyecto • lobby de doble altura, lujosamente decorado por un arquitecto interior • Tres ascensores incluyendo un chabbatic • Vista abierta desde los primeros pisos • Garantía bancaria: Mizrahi Tefahot • Inicio del trabajo: Septiembre 2025 • Entrega prevista: 2030 de mayo • oportunidad de financiación 20% en firma, 80% en entrega clave – sin indexación condicional • Servicios de alta gama Características de los apartamentos • Moderno 80x80 azulejos en todas las habitaciones • Preparación de aire acondicionado central • Mobiliario de baño de diseño • Válvula de mezclador de alta gama • Puertas internas de calidad • Cocina personalizable • Tiendas eléctricas en todo el apartamento Tipologías disponibles: • 2 habitaciones : 55 m2 + 10 m2 terraza • 3 habitaciones : 75 m2 + 12 m2 terraza • 4 habitaciones : 105 m2 + 10 m2 terraza • 5 habitaciones : 123 m2 + terrazas de 10 m2 + 6 m2

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$4,09M
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$4,86M
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalén, Israel
de
$39,884
Barrio residencial Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$3,35M
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,89M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf a hadera
Hadera, Israel
de
$2,70M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial NouveautE sur le marchE 2 pieces avec balcon souccah a mekor haim
Barrio residencial NouveautE sur le marchE 2 pieces avec balcon souccah a mekor haim
Barrio residencial NouveautE sur le marchE 2 pieces avec balcon souccah a mekor haim
Barrio residencial NouveautE sur le marchE 2 pieces avec balcon souccah a mekor haim
Barrio residencial NouveautE sur le marchE 2 pieces avec balcon souccah a mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial NouveautE sur le marchE 2 pieces avec balcon souccah a mekor haim
Barrio residencial NouveautE sur le marchE 2 pieces avec balcon souccah a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$6,400
En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, cerca de Park HaMesila promenade y frente a todas las tiendas y supermercados de Talpiot. En un edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores de Shabat, nuevo apartamento de 2 habitacion…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc
Tel-Aviv, Israel
de
$5,40M
Nuevo en venta exclusivamente Kosovsky Street 58 ¡Primera línea frente al Parque Yarkon! Hermoso apartamento de 4 habitaciones, luminoso y excepcionalmente rodeado de vegetación. Renovado con materiales de calidad por un arquitecto! 87 m2 de espacio habitable + 16 m2 de lujoso balcón 1a pla…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Mostrar todo Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Situado en el corazón de Tel Aviv, en la calle Pinsker, este apartamento está a pocos pasos de la playa, centros comerciales, restaurantes y todo lo que la ciudad tiene que ofrecer. - 81 m2 neto _ 2 dormitorios _ 2 baños – Terraza solar de 7 m2 – 4a planta alta – Exposición triple - Levante…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir