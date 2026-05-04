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Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces lumineux au centre ville a proximite du beth habad francophone de hadera

Hadera, Israel
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ID: 35512
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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BZH Nueva exclusividad del departamento francés de RE/MAX Hadera: un apartamento como nuevas 4 habitaciones espaciosas y muy agradables en un hermoso edificio reciente. Características: ✔ Apartamento 4 habitaciones, unos 100 m2, ✔ Hermosa terraza orientada al sur de 10 m2, ✔ Cocina abierta con su isla, ✔ Luminoso salón, ✔ Suite de padres, ✔ 2 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura, ✔ Un total de 2 baños, 2 aseos, ✔ En el sexto piso de 8, ✔ Sistema de automatización (casa conectada), ✔ Espacio de estacionamiento con estación de carga para el vehículo eléctrico, ✔ Cueva, ✔ Construcción de calidad por el desarrollador Avraham Levy. Edificio bien mantenido, cerca de tiendas, centros comerciales, escuelas, comunidades, el francófono Beth'Habad y la panadería francesa "Le Moulin Doré"... Excelente producto para casa o inversión! Se puede comprar de forma remota. Contacta con nosotros RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736

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