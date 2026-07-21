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Barrio residencial Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35196
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 35

Sobre el complejo

Producto excepcional para ser incautado. 86m2 espacio habitable + 2 hermosos balcones. Apartamento lleno de encanto e historia. Gran vida, muy buenos servicios. Ascensor, aparcamiento, 15m2 de bodega. Edificio excepcional.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
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