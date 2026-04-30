Barrio residencial Appartement renove rue yeshurun tel aviv a proximite de la mer

Apartamento bien arreglado de unos 40 m2, diseñado para optimizar cada espacio. La habitación segura (Mamad) está amueblada en un dormitorio, ofreciendo seguridad y comodidad todos los días. Características principales: • Unos 40 m2 en la primera planta • 2 piezas • Mamad utilizado como habitación • Ascensor • Aparcamiento subterráneo con doble sistema de aparcamiento • Construcción moderna y de calidad • Cerca de la playa Ideal para una residencia principal, una inversión de pie a tierra o alquiler en un lugar muy solicitado.